Polisiye Olaylar…

LEFKOŞA GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT’TAKİ DENETİMLERDE 272 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM YAPILDI

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (T..AK.): Polis, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 272 araç sürücüsüne ceza yazdı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, gerçekleştirilen asayiş operasyonunda kumarhanelere girmeleri yasak olan 5 kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gün boyu gerçekleştirdikleri denetimlerde ise kontrol edilen 450 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen toplam 120 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise, kahvehaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve alkollü içki satılan yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde ise 157 araç sürücüsünden 32’si hakkında ileri işlem yapıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında araçlarda yapılan denetimler sonucu 300 araç kontrol edilirken, trafik suçu işlediği tespit edilen toplam 120 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Ercan Havalimanı’nda KKTC'ye giriş yapan G.K.’nin (E-40) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 200 miligram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üç adet pul içerisinde LSD türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde yağı olduğuna inanılan bir adet plastik iğne başlığı bulunarak emare alındı. G.K tutuklandı

St. Hilarion yolu üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde bulunan Z.Ö.(E-37), narkotik polisinin araca yaklaştığını fark edince tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına atarak yuttu.

Araç içerisinde yapılan aramada; içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile haline getirilmiş bir adet pet şişe ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Z.Ö.’nün Karaoğlanoğlu’nda bulunan ikametgahında yapılan aramada ise içlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet metal öğütücü bulundu. Zanlı tutuklandı.

KASTİ HASAR

Lefkoşa’da Motorlu Araçlar Mukayyitliği içerisinde işlem yaptıran H.G.S.(E-22), işlemin sonunda, görevli memurun kendisine para üstü olarak yıpranmış nakit vermesine sinirlenerek yüksek sesle bağırıp çağırıp, görevli memura küfretti ve vezne camını kırdı. H.G.S tutuklandı.

(YIL/ŞEB)