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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Polisiye Olaylar

Alsancak’ta uyuşturucu madde tasarrufu ve ticareti suçuyla ilgili bir kişi; Alayköy’de ise evlerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Polisiye Olaylar
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ALSANCAK VE ALAYKÖY’DE UYUŞTURUCU… TOPLAM 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Alsancak’ta uyuşturucu madde tasarrufu ve ticareti suçuyla ilgili bir kişi; Alayköy’de ise evlerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Alsancak Escape Plajı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, isminin baş harfleri J.U.O.(E-20) olan bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunda inanılan madde, adı edilenin ikametgâhında yapılan aramada ise 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunda inanılan madde, 11 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL, 850 Euro ve 700 Amerikan Doları bulundu.

ALAYKÖY’DE UYUŞTURUCU BULUNDU

Alayköy’de ise bugün, isminin baş harfleri E.T.(E-39) ve Z.T.(K-44) olan şahısların kalmakta olduğu ikametgahta yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid olduğunda inanılan madde bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.

LEFKOŞA’DA MAĞAZALARDAN HIRSIZLIK…3 TUTUKLU

Lefkoşa’da Mango isimli işyerinden 10 Aralık 2016’da yaklaşık 570 TL’lik muhtelif kıyafet çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri Y.A (K-22) ve G.S.(K-21) olan iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Koton, Calliope ve Terranova isimli mağazalardan Mart ve Nisan 2017’de muhtelif kıyafetler çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri A.M.S.A.Z.(K-28) olan bir kişi tutuklandı.

LEFKOŞA’DA DARP

Lefkoşa’da 24 Nisan’da isminin baş harfleri R.E.(E-26) olan bir şahıs, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte, Umut Borucuoğluları’nı, sopa da kullanarak ciddi şekilde darp etti. R.E. tutuklandı olayda yer alan diğer şahıs için arama devam ediyor. Olayda Borucuoğluları’nın dişi de kırıldı.

İSKELE’DE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

İskele’de dün 16:30-23:00 saatleri arasında kumarhane ve bet ofislerinde gerçekleştirilen denetlemelerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 3 kişi tespit edildi.

Trafik’te ise 153 araç kontrol edildi, trafik suçundan 16 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

(ID/ÖK)

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