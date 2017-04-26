Polisiye Olaylar…

OTEL İNŞAATINDAN DÜŞEN YOĞUN BAKIMDAKİ KAHWAR YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Çatalköy’de 21 Nisan’da, yapımı devam eden otel inşaatında, 7,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan Pakistan uyruklu Mohammad Kahwar (E-32) tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde günün ilk saatlerinde yaşamını yitirdi.

ALSANCAK VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLAMA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta A.S’nin (E-47) kaldığı otel odasında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kaşık, naylon parçası, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet 20 TL nakit para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL ile 350 Sterlin nakit para bulundu. A.S tutuklandı.

Gazimağusa’da ise, küçük sanayi bölgesinde A.O’nun. (E-43) kullanımında bulunan ve H.Ş’nin .(E-36) de yolcu olarak bulunduğu araçta, polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

KASAPTAN YAZAR KASA, POS CİHAZI VE KIYMA ÇALDI, TUTUKLANDI

Dikmen'de faaliyet gösteren “Cumhur Kasap” isimli iş yerinin sineklik kapısını hasara uğratarak içeriden yazar kasa, iki adet pos cihazı ve 180 TL değerindeki 6 kilogram kıymayı çalan S.B (E-54) tutuklandı.

TÜRBEDEN HIRSIZLIK

Lefkoşa’da Atilla Sokak üzerinde bulunan “Karababa Türbesi” içerisinde muhafaza edilen mezarlık örtüsü ile bir adet ayakkabı sehpası ve türbe üstünde bulunan 1 adet sarığın M.E.(E-30) tarafından çalındıktan sonra yakılmak suretiyle hasara uğratıldığı tespit edildi. M.E. tutuklandı.

600 KİLOGRAM KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

Ercan-Akıncılar yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.B’nin .(E-42) kullanımında bulunan van araç içerisinde, gümrüğü ödenmemiş yaklaşık 600 kg. sığır eti tespit edildi.

H.B ve olayla ilgili bağlantısı tespit edilen D.A. (K-26) tutuklandı.

HAMİTKÖY’DE KUNDAKLAMA

Hamitköy’de bu sabah saat 04.00 sıralarında Murat Sokak üzerinde park halinde bulunan Hakan Orbay’a ait DZ 621 plakalı araç, üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Çıkan yangında DZ 621 plakalı araç ile yanında park halinde bulunan Serbay Karahüseyin’e ait EN 725 plakalı araç tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma sürüyor.

YANGIN

Yayla’da, eski Akdeniz toprak yolu üzerinde bulunan Savaş Umar’a ait narenciye bahçesinde, tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 250 adet narenciye fidanı, 20 adet kelepçeli su hortumu ve 2 bin 400 metre damlama sulama lastiği yandı.

(YIL/ŞEB)

