Polisiye Olaylar

VİNÇTEN 37 LİTRE MAZOT ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

GAZİMAĞUSA’DA GARAJDAKİ BİR ARAÇ YANDI, YANGIN EVİN SALONUNA DA SIÇRADI

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Ercan Havaalanı arkasında bulunan bir firmaya ait şantiyedeki vincin yakıt deposundan 37 litre mazot çalan Y.M. (E-50) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay nisan ayı içerisinde meydana geldi.

ERCAN’DA PARA KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, 17 bin 900 ABD Doları ve 2 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak isteyen S.S. (E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Öte yandan Gazimağusa’da Aydın Kayal’a ait garajda bulunan KP 629 plakalı salon araçta çıkan yangın sonucu aracın bagaj kısmı tamamen yanarak zarar gördü.

Muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Söz konusu garajın Mustafa Kayol’a ait eve bitişik olduğu ve yangının yol açtığı ısıdan evin salonundaki pencerenin camının patlayarak yangın odaya da sirayet ettiği kaydedildi.

Yangın sonucu oda içerisinde bulunan bir koltuk ve bir televizyon yanarak hasar gördü.

(TUĞ/GÜL)