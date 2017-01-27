Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Polisiye Olaylar...

Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine&nbsp; yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

Polisiye Olaylar...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ARANAN KİŞİ TUTUKLANDI

GİRNE’DE ATM’DE UNUTULAN KARTLA PARA ÇEKEN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Lefkoşa, 27 ocak 17 (.): Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine  yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre T.M. (E-29)  adlı zanlı Lefkoşa’da tespit edildi.

Söz konusu olayda yaralanan Şeherine Juntilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.

ATM’DE UNUTULAN KARTLA PARA ÇEKTİ TUTUKLANDI

Gİrne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra  kartını cihazda unutan  Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken  E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 281 araçtan suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

(YIL/GÜL)

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsiad Kıbrıs, Reis Filmi Başrol Oyuncusu Beyoğlu İle Söyleşi Düzenliyor Müsiad Kıbrıs, Reis Filmi Başrol Oyuncusu Beyoğlu...
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kktc Roma Temsilciliği Görevine Atanan Keskin’i Kabul Etti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kktc Roma Temsilciliği...
Başbakan Yardımcısı Denktaş, Ankara Temaslarını Tamamlayarak Ülkeye Döndü Başbakan Yardımcısı Denktaş, Ankara Temaslarını...
St. Hilarion Kalesine Giden Yol Kardan Dolayı Kapatıldı St. Hilarion Kalesine Giden Yol Kardan Dolayı Kapatıldı
Ctp, Güzelyurt’ta Üye Toplantısı Yaptı Ctp, Güzelyurt’ta Üye Toplantısı Yaptı
Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “her Kadına Bir Harf Ol” Projesi... İlk Etkinlik Yarın… Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “her Kadına...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Müsiad Kıbrıs, Reis Filmi Başrol Oyuncusu...
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs, “Reis” filminde başrol oynayan Reha Beyoğlu...

Haberi Oku