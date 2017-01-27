Polisiye Olaylar...

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Gİrne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra kartını cihazda unutan Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa, 27 ocak 17 (.): Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.