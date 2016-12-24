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24 Aralık 2016 Cumartesi 07:43

Polisiye Olaylar…

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde “Koton” mağazasına giren iki kişinin, çeşitli bayan giyim ürünleriyle takıları, üzerindeki alarm koruma aparatlarını keserek, çantalarına gizleyip ödeme yapmadan çıktıkları tespit edildi.

Polisiye Olaylar…
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LEFKOŞA’DA MAĞAZADAN GİYİM VE TAKI ÇALAN 2 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Lefkoşa, 24 Aralık 16 : Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde “Koton” mağazasına giren iki kişinin, çeşitli bayan giyim ürünleriyle takıları, üzerindeki alarm koruma aparatlarını keserek, çantalarına gizleyip ödeme yapmadan çıktıkları tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi üzerindeki işyerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili, D.K (K-19) ve B.T (K-19) hakkında yasal işlem başlatıldı.

GİRNE’DE 7 KİŞİYE KUMARDAN, 125 KİŞİYE TRAFİK SUÇUNDAN YASAL İŞLEM; 6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN…

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün akşam yapılan huzur operasyonunda, gece kulüpleri, diskotekler, kahvehaneler ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin ise 500 aracı kontrol ettiği ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı altı aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

GİRNE’DE VAHİM ZARAR...

Öte yandan Girne’de, dün, S.G’nin (E-25), kendisine şoförlüğünü yaptığı ticari taksinin anahtarını vermediği gerekçesi ile Mehmet Korkut’un yüzüne yumruk vurarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklandığı, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

(ÖK/SEL)

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