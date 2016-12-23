Polisiye Olaylar

Polisin, Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali ve tasarrufuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada olayla bağlantısı tespit edilen F.İ.’nin (E-23) dün tutuklandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, dün Haspolat’ta F.T.’ye (E-35) ait evde gerçekleşen kontrolde 4 bin 536 TL tutarında akım hırsızlığı yapıldığı tespit edildi. F.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, polis Haspolat’ta bir evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Rüstem Canatan’a ait evde ocaktaki gaz kaçağından dolayı yangın çıktı. Dün akşamüzeri çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mutfaktaki eşyalar zarar gördü.

Lefkoşa, 23 Aralık 16 : Girne’de gaz kaçağı ev yangınına neden oldu.

GİRNE’DE GAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDU

Girne’de gaz kaçağı ev yangınına neden oldu.