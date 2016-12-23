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23 Aralık 2016 Cuma 10:29

Polisiye Olaylar

Girne’de gaz kaçağı ev yangınına neden oldu.

Polisiye Olaylar
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GİRNE’DE GAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDU

HASPOLAT’TA 4 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

Lefkoşa, 23 Aralık 16 : Girne’de gaz kaçağı ev yangınına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Rüstem Canatan’a ait evde ocaktaki gaz kaçağından dolayı yangın çıktı. Dün akşamüzeri çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mutfaktaki eşyalar zarar gördü.

Öte yandan, polis Haspolat’ta bir evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

Verilen bilgiye göre, dün Haspolat’ta F.T.’ye (E-35) ait evde gerçekleşen kontrolde 4 bin 536 TL tutarında akım hırsızlığı yapıldığı tespit edildi. F.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin, Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali ve tasarrufuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada olayla bağlantısı tespit edilen F.İ.’nin (E-23) dün tutuklandığı belirtildi.

(RÇ/ŞEB)

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