Polisiye Olaylar…

Gemikonağı ağıllar bölgesinde Arzu Özçelik’e ait ağılda tamirat sırasında spiral makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

SPİRAL MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU

Lefkoşa, 15 Aralık 16 (.): Gemikonağı ağıllar bölgesinde Arzu Özçelik’e ait ağılda tamirat sırasında spiral makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 50 adet yuvarlak balya ve 10 torba vigo samanı tamamen, 20 adet çinko ise kısmen yandı.

UYUŞTURUCU TASARUFU

Lefkoşa'da U.Ş.’nin (E-30) ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan B.Ü.’nün (E-23), üzerinde yapılan aramada da hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.

Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli görülen H.A.A.A.’nın (E-24) üzerinde yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Olaylarla ilgili şahıslar tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor.

(YIL/ŞEB)