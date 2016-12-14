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14 Aralık 2016 Çarşamba 11:39

Polisiye Olaylar

Dilekkaya'da, M.A.’ya (E-51) ait ağılda polisin gerçekleştirdiği operasyonda, M.A.’nın (E-34) kullanımında bulunan araçta 25 bütün küçükbaş hayvan karkası ile kelleleri ve henüz tespit edilemeyen miktarda kutular içerisinde kemiksiz sığır eti tespit edildi.&nbsp;

Polisiye Olaylar
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DİLEKKAYA’DA KAÇAK ET VE BUĞDAY

31 YAŞINDAKİ MURAT SARIKAYA KALDIĞI OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Lefkoşa, 14 Aralık 16 (.): Dilekkaya'da, M.A.’ya (E-51) ait ağılda polisin gerçekleştirdiği operasyonda, M.A.’nın (E-34) kullanımında bulunan araçta 25 bütün küçükbaş hayvan karkası ile kelleleri ve henüz tespit edilemeyen miktarda kutular içerisinde kemiksiz sığır eti tespit edildi. 

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu etlerin M.A. (E-51) ve C.A.(E-23) tarafından yetkili makamdan izinsiz Güney Kıbrıs’tan birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye ithal edildiği ve  M.A.’nın (E-34) kullanımındaki araca aktarıldığı tespit edildi. 

M.A.’nın ayrıca kendisine ait  traktörle yine Güney Kıbrıs’tan aldığı  bin 200 kilo sert buğdayı yetkili makamdan izinsiz  KKTC'ye ithal ettiği de saptandı.

Polis buğdayları emare olarak alırken, M.A. M.A. C.A ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.S. (E-34) ve Y.Z. (E-47) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA KAÇAK OTO PARÇASI

Öte yandan, Gazimağusa’da, O.M.’ye (E-47) ait araçta Güney Kıbrıs’tan ithal edilmiş muhtelif oto parçaları bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Girne’de, 31 yaşındaki Murat Sarıkaya kaldığı otelde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Sarıkaya’nın cesedi bu sabah 01.45’te bulundu.

ERCAN’DA UYUŞTURUCU

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan H.Ü.’ye (E-24) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulundu.

H.Ü. tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

GAZİMAĞUSA’DA MARKETTE HIRSIZLIK 

Gazimağusa’da “Lazoğlu Nurol Market” isimli işyerinin pencere korkuluk demirlerini keserek, muhtelif marka ve miktarda alkollü içki, kamera kayıt cihazı, bilgisayar kasası, UPS cihazı ve içinde toplam 55 bin 40 TL, 4 bin 190 ABD Doları, 595 Stg ve 4 bin 010 Euro bulunan çelik kasayı çalan K.R. (E-25) tutuklandı.

Çalınan tüm eşya ve paralar K.R.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

MAĞAZADAN PANTOLON VE ŞORT ÇALDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giderek, pantolon ve şort çalan D.E.(K-19) tutuklandı. Hırsızlık olayının 10 Aralık’ta saat 15.30’da meydana geldiği belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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