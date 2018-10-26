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Polisiye Haberler…lefkoşa’da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Lefkoşa’da G.Y.’nin(E-32) ikametgahında yapılan aramada, evinin  bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulundu.

Polisiye Haberler…lefkoşa’da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Lefkoşa’da G.Y.’nin(E-32) ikametgahında yapılan aramada, evinin  bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulundu.

26 Ekim 2018 Cuma 13:05
Polisiye Haberler…lefkoşa’da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

 

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Lefkoşa’da G.Y.’nin(E-32) ikametgahında yapılan aramada, evinin  bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 19.30-20.15 saatleri arasında meydana gelen olay sonrasında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye polis tarafından el konuldu.

Öte yandan dün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen B.Ç.’nin(E-24) üzerinde yapılan aramada,  yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucuya emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

GİRNE KOTON’DAN HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren Koton isimli mağaza çalışan M.İ.’nin(K-23) iş yeri içerisinden muhtelif giyim eşyaları çaldığı tespit edildi.

1-25 tarihleri arasında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.            

GAZİMAĞUSA’DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI

Gazimağusa’da, 29 Eylül’de Erbatu Gandular Apartmanı’nın merdiven boşluğunda muhafaza edilen Gökdeniz Onat’a ait bisikleti çalarak, başka bir şahsa 350 TL karşılığında sattığı tespit edilen F.Ö. (E-21) tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HUZUR OPERASYONU       

Öte yandan Lefkoşa’da 25-26 Ekim 22.00-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde “Trafik ve Asayiş Operasyonu” düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve kumarhaneler kontrol edilerek,  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, toplam 450 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 143 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

(TUĞ/ŞEB)

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