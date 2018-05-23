Polisiye Haberler… Lefke\'de 114 Kök Hintkeneviri Daha

GÜZELYURT VE LEFKE’DE UYUŞTURUCU…2 KİŞİ TUTUKLANDILefkoşa, 23 Mayıs 18 (.): Lefke’de sakin H.F.’nin (E-49) kullanımındaki ağıl içerisinde ekili toplam 114 kök hintkeneviri bitkisi daha bulundu.H.F.’nin 17 Mayıs tarihinde, ikametgah olarak kullandığı karavanda ve bölgesinde polis tarafından yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 2 bin 933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki ile bir tabanca, iki şarjör ve 14 adet canlı mermi bulunmuştu.Öte yandanGüzelyurt’ta Y.D.’nin (E-33) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sigara bulundu.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası Y.D. tutuklandı.GAZİMAĞUSA’DA GÜZELLİK SALONU’NUN TABELASINI KESEN BİR KİŞİ TUTKLANDIGazimağusa’da “Deniz-Anna Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli işyerinin brandadan yapılmış tabelasını, delici kesici bir alet ile kestiği düşünülen P.U.M. (K-44) tutuklandı.Olay, 21-22 Mayıs 19.30-10.30 saatleri arasında meydana geldi.GAZİMAĞUSA’DA PROPAGANDA NİTELİKLİ YASAKLI YAYIN BULUNDURAN BİR KİŞİ TUTUKLANDIGazimağusa\'da H.A.’nın(E-24) evinde polis tarafından yapılan aramada, propaganda nitelikli yasaklı yayın olduğu tespit edilen 2 kitap bulunarak emare olarak alındı.Dün 07.30-08.00 saatleri arasında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklanırken, mesele ile ilgili olarak 3 USB, 1 hafıza kartı, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 cep telefonuna el konuldu.GAZİMAĞUSA’DA İŞ KAZASI…1 YARALIÖte yandan dün saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren Ekor Unlu Mamulleri Ltd isimli işyerinde, elektrik teknisyeni olarak çalışan Metin Uzun (E-38), işyerine ait klimalara servis yaptığı sırada dengesini kaybederek çalışmakta olduğu iskelenin ikinci katından düştü.Olayda yaralanan, başparmağı ve el bileğinde kırık tespit edilen Uzun, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisine gözetim altına alındı.Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.(TUĞ/ÖK)