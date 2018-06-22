banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95937
ALTIN
191.629
DOLAR
4.6913
STERLİN
6.2325
EURO
5.4717
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
Alsancak'ta intihar
ALSANCAK'TA İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Alsancak'ta intihar
Kapat

Polisiye Haberler…gece Kulübünde Rahatsızlanan 64 Yaşındaki Ziyat Düzova Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Mutluyaka\'da bir gece kulübünde aniden rahatsızlanan Ziyat Düzova (E-64) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. 

Polisiye Haberler…gece Kulübünde Rahatsızlanan 64 Yaşındaki Ziyat Düzova Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Mutluyaka\'da bir gece kulübünde aniden rahatsızlanan Ziyat Düzova (E-64) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. 

22 Haziran 2018 Cuma 12:47
Polisiye Haberler…gece Kulübünde Rahatsızlanan 64 Yaşındaki Ziyat Düzova Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Mutluyaka\'da bir gece kulübünde aniden rahatsızlanan Ziyat Düzova (E-64) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 22.30 sıralarında meydana geldi. 
ÇAYIROVA’DA HIRSIZLIK…OLAYLA İLGİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Çayırova’da, Filiz Ferdiye Tuncel’e ait ikametgâhın kapı camının açılıp bir çamaşır makinesi, bir LCD televizyon, bir uydu alıcısı, bir çaydanlık, bir kahve makinesi, on beş şişe muhtelif marka içki çalınması olayında zanlı olarak görüşen A.A.  (E-27)  tutuklandı. 
16-18 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda çalınan eşyalardan kahve makinesi ve LCD televizyon bulunarak polis tarafından emare olarak alındı. 
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA, 1 YARALI 
Öte yandan dün saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir oto galeri içerisinde çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı. 
B.Y. (E-33), Z. Y. (E-36), G.T. (E-23), A.T. (E-23), İ.B. (E-21), R.S. (E-20) ve İ.Ö. (E-32) bir taraf,  diğer taraf olan A.O. (E-26) ve Ö.O. (E-26) trafik konusunda aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve tasarruflarında bulundurdukları tecavüz-i aletlerle vurmak suretiyle kavga etti. 
Kavga sırasında Z.Y.’nin sağ el serçe parmağı ile bir dişi kırılarak vahim bedensel zarara uğradı. A.O. ise galeri içerisinde bulunan bir aracın ön camını kırmak suretiyle hasara uğrattı. 
banner277
Adı edilenler tutuklandı.
HASPOLAT’TA ELEKTRİK AKIM HIRSIZLIĞI
Haspolat’ta Temmuz 2006-21 Haziran 2018 tarihleri arasında A.A.’nın (E-36) aynı parsel içerisinde babasına ait ikametgahın kendi adına kayıtlı olan elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 126 bin 355TL değerinde elektrik akımını çaldığı, yine işletmeciliğini yaptığı iş yerinden Elektrik Kurumu’na ait elektrik sayacından toplam 7 bin 339.41 TL değerindeki elektrik akımını çaldığı tespit edildi. 
Adı edilen hakkında yasal işlem başlatıldı. 
GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU
Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün 15.00-17.00 saatleri arasında "Asayiş ve Trafik” operasyonu düzenlendi. 
Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehane ve eğlence yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise, toplam 200 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 25 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
(TUĞ/ŞEB)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta intihar
Alsancak'ta intihar
Bağımsızlık Yolu: “ilahiyat Koleji Kapatılmalı, Devlet Dinsel Alana Kaynak Aktarımından Çekilmelidir”
Bağımsızlık Yolu: “ilahiyat Koleji Kapatılmalı, Devlet Dinsel Alana Kaynak Aktarımından Çekilmelidir”
Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den İlahiyat Koleji Açıklaması...“özyiğit’in Görevine Son Verilmelidir”
Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den İlahiyat Koleji Açıklaması...“özyiğit’in Görevine Son Verilmelidir”
İstanbul’daki Klasik Otomobil Festivali’ne Kktc’den De Katılım Olacak
İstanbul’daki Klasik Otomobil Festivali’ne Kktc’den De Katılım Olacak
"Özgürgün: “Diploma Olayı Skandal, İnanç Özgürlüğüne Saygısızlık, Çocuklarımıza ve Ailelerine Yaşatılan Ağır Bir Travmadır”
"Özgürgün: “Diploma Olayı Skandal, İnanç Özgürlüğüne Saygısızlık, Çocuklarımıza ve Ailelerine Yaşatılan Ağır Bir Travmadır”
Gıda Denetimleri… 18 İthal üründen 1’inde, 29 yerli ürünün 4’ünde limit üst kalıntıya rastlandı!
Gıda Denetimleri… 18 İthal üründen 1’inde, 29 yerli ürünün 4’ünde limit üst kalıntıya rastlandı!
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Kent Sakinleriyle Buluştu!
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Kent Sakinleriyle Buluştu!
Pazar Günü Sandık Başındayız!
Pazar Günü Sandık Başındayız!
Hak-Sen KTHY Eski Çalışanlarının Tazminatlarının Ödenmesini Talep Etti!
Hak-Sen KTHY Eski Çalışanlarının Tazminatlarının Ödenmesini Talep Etti!
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Moskova’da Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı!
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Moskova’da Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim