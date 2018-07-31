Polisiye Haberler... Boğulma Tehlikesi Geçiren Lashina Hayatını Kaybetti

GAZİMAĞUSA’DA BAŞKASINA AİT ARACI SAHTEKARLIKLA KENDİ ADINA KAYDETTİREN KİŞİ TUTUKLANDI





MERKEZİ CEZAEVİ’NDE ÇALIŞAN BİR KİŞİ, CEZAEVİ ADINA ALDIĞI AKARYAKITI TASARRUFUNA GEÇİRDİGİRNE’DE BİR İŞ YERİNDE İNTERNET ÜZERİNDEN KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİLefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Esentepe Plajı’nın doğusunda geçtiğimiz Pazar günü boğulma tehlikesi geçiren Tatiana Lashina (K-32), tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.Polis basın bültenine göre, Lashina yaşamını bugün 02.40’ta kaybetti.ARACI SAHTEKARLIKLA KENDİ ADINA KAYDETTİRDİ, TUTUKLANDIGazimağusa’da B.Ö.(E-28) adlı kişi, Mehmet Oduncu’ya ait aracı, devir forması düzenleyip, ilgili daireye vererek, aracı kendi adına kayıt ettiği gerekçesiyle tutuklandı.Olay 18 Temmuz’da meydana geldi. Zanlının söz konusu aracı daha önceden kullanmak amacıyla aldığı belirtildi.KALKANLI’DA UYUŞTURUCUKalkanlı’da dün A.Ç.’nin (E-22) evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki metal öğütücü ile saksı içerisinde ekili üç kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulundu.A.Ç. tutuklandı.CEZAEVİNDE GÖREVLİ KİŞİ AKARYAKIT HIRSIZLIĞINDAN TUTUKLANDILefkoşa’da, Merkezi Cezaevinde görevli Z.Ö. (E-54), dün bir akaryakıt istasyonundan, bidon içerisinde cezaevi adına akaryakıt alıp, söz konusu akaryakıtı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.İNTERNET ÜZERİNDEN YASADIŞI BAHİS VE KUMAR OYNAMAKGirne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, dün, internetteki bir bahis sitesine canlı destek ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi.Mesele ile ilgili olarak söz konusu iş yeri yöneticisi M.E.(E-28) tutuklandı.(ID/GÜL)