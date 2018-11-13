Polisiye Haberler

ÇATALKÖY’E YILDIRIM DÜŞTÜLefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Çatalköy’e bugün öğle saatlerinde atıl durumda, eski bir eve yıldırım düştü, yıldırım sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Polisten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Evleri Bölgesinde atıl durumdaki eski işçi evine düşen yıldırımdan çıkan yangında ev içerisindeki eşyalar zarar gördü.2 HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDIAlsancak’ta 5 Kasım’da faaliyet gösteren bir otelde Kristaps Vısmnıs’e ait cüzdandan 3 bin 585 Dolar ve 300 Euro alınması olayıyla ilgili S.K.(E-27) tutuklandı.Polis, Gazimağusa Belediyesi’ne ait vidanjörden dün yaklaşık 60 litre mazot çalınmasıyla ilgili H.Ö.’nün (E-25) tutuklandığını açıkladı.Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.KASTİ HASARYeniboğaziçi’nde bugün 05.00 sıralarında, V.A.’nın (E-30) alkol tesiri altında, eski kız arkadaşının kullanımında bulunan kiralık aracın ön camını kırıp, aracın damına çıkarak hasar vermekten tutuklandı.Soruşturma sürüyor.PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKETErcan Havalimanı’nda dün F.Y.(E-52), 15 bin 300 ABD Doları ile 8 bin 875 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmak çalıştığı sırada tepsi edilip, hakkında yasal işlem başlatıldı.Yasal düzenlemelere göre, 10 bin Euro üzerindeki veya muadili nakit parayla yurt dışına çıkışlarda yetkili makamlara bilgi verilmesi gerekiyor.GÖRNEÇ’TE EV YANGINIGörneç’te, Gülay İbiş’e ait ikametgahın yatak odasında, açık unutulan ütüden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, evin tüm odaları ve eşyalar zarar gördü.



(ID/FEZ)





