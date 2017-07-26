Polisiye Haberler

Lefkoşa Taşkınköy’de Nazime Bozok’a ait salon araç, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Olayda araç yanında, yandaki bir işyeri de zarar gördü.

TAŞKINKÖY’DE ARAÇ KUNDAKLANDI

GİRNE KAZA MAHKEMESİ MUKAYYİTLİĞİ’NDEN PARA ÇALINDI

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): Lefkoşa Taşkınköy’de Nazime Bozok’a ait salon araç, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Olayda araç yanında, yandaki bir işyeri de zarar gördü.

Polis bültenine göre, bu sabah 03.30’da Taşkınköy’de, Sabahattin Kundak Sokak’ta Nazime Bozok’a ait NB 236 plakalı park halindeki Suzuki marka salon araç üzerine meçhul/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kasti hasara uğratıldı.

Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü ile ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü. Yangında ayrıca “Cyprus Electronic” isimli iş yerinin vitrin camı da ısıdan dolayı kırıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MUKAYYİTLİK PERSONELİNE AİT PARA ÇALINDI

Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’nde 30 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında masa çekmecesinde muhafaza edilen personele ait toplam 172,05 TL para çalındı.

Yapılan soruşturmada olayla ilgisi olduğu görülen zanlı U.İ. (E-24) dün tespit edilerek tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA KAYIT TEMİN EDEREK KKTC’YE GİRİŞ YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ülkede işlediği suçlar nedeniyle KKTC’ye giriş yasağı bulunan P.M (E-36) adlı şahıs bunu bildiği halde Azerbaycan’da yasal yollardan ismini değiştirmek suretiyle temin ettiği yeni pasaportu görevli muhaceret memura verip sahtekarlıkla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Dün İskele’de tespit edilen P.M tutuklandı.

NERGİSLİ-PİRHAN ANAYOLU ÜZERİNDEKİ AMBARDA YANGIN

Nergisli-Pirhan anayolu üzerinde Ramazan Yiğen’e ait çinkodan inşa edilmiş ambarda dün, aşırı sıcaktan çinkonun ısınması sonucu yangın çıktı.

Yangında ambardaki yaklaşık 100 römork buğday sano samanı yandı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında samanlar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

(UG/GÜL)