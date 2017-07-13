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13 Temmuz 2017 Perşembe 10:23

Polisiye Haberler

Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yapan bir kişi, uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polisiye Haberler
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ERCAN’DA UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 13 Temmuz 17 (.): Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yapan bir kişi, uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan’da dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, KKTC'ye giriş yapan C.Ç.(E-30)'ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 18 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. C.Ç tutuklandı.

PATLAYICI MADDE TASARRUFU 

Ziyamet köyünde dün, ramazan topunun barutunu evinin avlusu içerisinde yanmakta olan çay semaverinin içine dökerek patlamaya neden olan C.M. (E-41), sağ elinden ciddi şekilde yaralandı.

Polis açıklamasına göre, yetkili makam tarafından izinli olarak Ramazan ayı süresince iftar vakitlerinde patlatması için kendisine verilen ve kusurlu olduğu için daha önceden patlamayan ramazan topunu (gök bombası)  ilgili yere iade etmeyip kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduran C.M., barutu yanmakta olan çay semaverinin içine döker patlamaya neden oldu. C.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA KAVGA BİR KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa’da dün gece, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde çıkan kavga nedeniyle, üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İsminin baş harfleri V.A. (E-31) olan şahıs alkollü içki tesiri altında tartıştığı  B.Ç.(E-32)’ye tasarrufunda bulunan bıçağı salladığı esnada, olaya müdahale etmeye çalışan Ç.P.O.(E-21)’yu boyun kısmından hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıslar akabinde kavgaya tutuştular.

YANGIN

Gazimağusa'da dün Mustafa Tuluk’a ait 1 dönüm arazi içerisinde, nedeni henüz tespit edilemeyen  bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kuru ot, 3 asma ve bir hurma ağacı yandı.

(ID/ŞEB)

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