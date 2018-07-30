Polisiye Olaylar...Hamitköy’de İş Kazası: İki Yaralı



HAMİTKÖY’DE İŞ KAZASI...İKİ YARALI

Hamitköy’de bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen iş kazası sonucu Diyar Turan ve Motin Sarder isimli iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hamitköy'de bir inşaatta iskele üzerinde çalışan Diyar Turan (E-18) ve Motin Sarder iskelenin devrilmesi sonucu yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ALAYKÖY-TÜRKELİ KAVŞAĞI YAKINLARINDA YANGIN

Alayköy -Türkeli kavşağının güney batı kısmındaki arazide bugün 16:45 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten meydana gelen yangında, ilk tespitlere göre yaklaşık 40 dönümlük arazi içerisinde bulunan makilik alan, dere yatağı, anız ve büyük ve küçük çam ağaçları, akasya ağaçları yandı.

Polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile askeri personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

