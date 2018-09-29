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Polisiye Olaylar…Güzelyurt’ta Sahte Para Tedavüle Sürmekten İki Kişi Tutuklandı

GÜZELYURT’TA SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polisiye Olaylar…Güzelyurt’ta Sahte Para Tedavüle Sürmekten İki Kişi Tutuklandı

GÜZELYURT’TA SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:34
Polisiye Olaylar…Güzelyurt’ta Sahte Para Tedavüle Sürmekten İki Kişi Tutuklandı


GÜZELYURT’TA SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta bir markette aldığı eşyaya karşılık sahte 100 dolar ile ödeme yapan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, C.K.M. (E-22 ) ve L.M. (E-23), Bilden Market’ten aldığı içkiyi sahte bir 100 Dolarlık banknot ile ödedi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Sahte banknotun seri numarasının MB56881912F olduğu belirtildi.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde dün, H.T. (E-30)’nin yönetimindeki araçta yapılan aramada 20 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da şüpheli görülen M.T. (E-42)’ın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

SAHTE BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRDÜ TUTUKLANDI

Vize alabilmek için Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına düzenlenmiş sahte öğrenci belgesini Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine sunduğu gerekçesiyle A.A. (E-24) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

Gazimağusa’da dün geceden bugün erken saatlere kadar, bet ofisi ve 3 kumarhanede gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 20 kişi tespit edildi. Base konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte ise, 540 araç kontrol edildi. Kontrollerde 139 sürücü rapor edildi. Sürücülerin 5’inin alkollü olduğu ve toplamda 9 sürücünün trafikten men edildiği kaydedildi.

GİRNE…

Girne’deki denetimlerde ise, kumarhanelere yönelik denetimlerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte ise bir araç içerisinde bıçak bulundu, araç içerisindeki iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kontrol edilen 580 araç sürücüsünden 139’u trafik suçundan rapor edildi, sürücülerin 4’ünün alkollü olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 29.09.2018 12:59
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