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Polisiye Olaylar… Yasa Dışı Yollarla Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışan Üç Kişi Yakalandı

AKDOĞAN’DA 75 YAŞINDAKİ NEDRET BESEN, YOLDA YÜRÜRKEN ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Polisiye Olaylar… Yasa Dışı Yollarla Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışan Üç Kişi Yakalandı

AKDOĞAN’DA 75 YAŞINDAKİ NEDRET BESEN, YOLDA YÜRÜRKEN ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

14 Ağustos 2018 Salı 12:03
Polisiye Olaylar… Yasa Dışı Yollarla Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışan Üç Kişi Yakalandı

AKDOĞAN’DA 75 YAŞINDAKİ NEDRET BESEN, YOLDA YÜRÜRKEN ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
 

BAŞKASINA AİT ARACIN EVRAKLARINI SAHTELEYEREK ARACI BAŞKASINA SATAN ZANLI TUTUKLANDI

Yasal olmayan yollarla Güney Kıbrıs’a geçmek için bir kişiyle 100 Euro ve 500 TL karşılığı anlaşan üç kişi, Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları sırada yakalandı.
Polis bülteninde “ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” başlığıyla yer alan olay pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
R.Z.(E-37) , S.R.(E-28) ve J.H.B.(E-26) yasal olmayan yollardan gizlice Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla bir kişiyle 100 Euro ve 500 TL para karşılığı anlaştı. Zanlılar, güneye geçmeye çalışırken tespit edildi.
Söz konusu kişiler tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.
BAŞKASINA AİT ARACIN EVRAKLARINI SAHTELEYEREK ARACI BAŞKASINA SATTI
Lefkoşa’da 28 Haziran’da meydana gelen bir başka olayda, D.B. (E-49) satmak için Zihni Bakış’tan aldığı aracın evraklarını sahteleyerek önce ilgili dairede sahte kayıt işlemi yaptı, ardından aracı bir başkasına sattı.
Zanlı D.B. tutuklandı.
YÜRÜRKEN RAHATSIZLANIP YAŞAMINI YİTİRDİ
Akdoğan’da Nedret Besen, “kronik akciğer rahatsızlığı ile kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdi.
Polis bültenine göre, dün saat 15.00 sıralarında, Akdoğan’da Nedret Besen (K-75) Kemal Coşkun sokakta yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Bugün yapılan otopside Besen’in ölüm sebebinin “kronik akciğer rahatsızlığı ile kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
HARNUP ÇALDILAR, TUTUKANDILAR
Alsancak’ta iki kişi, Tevfik Erdoğuş’a ait evin bahçesindeki harnup ağacından yaklaşık 20 kilo harnup toplayarak çalmaktan tutuklandı.
8 ve 9 Ağustos’ta meydana geldiği belirtilen ürün hırsızlığıyla ilgili tutuklananların H.T. (E-19) ve H. D. (E-19) olduğu kaydedildi.
HIRSIZLIK
Lefkoşa’da Şerife Dura’ya ait iki klima motoru 6 Ağustos’ta çalındı. Yürütülen soruşturmada, olayla ilgili N.E. (E-28) ve H.T. (E-25) tutuklandı.
YANGIN
Güzelyurt’t dün sabah, işletmeciliğini Niyazi Aligüllü’nün yaptığı Şah Restorant’ta, bacadaki yağların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar olmazken, yan bina olan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 4 pencere camı ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait klima dış ünitesine uzanan kablolar yandı.
KAYIP ŞAHIS ERCAN’DA BULUNDU
Polisin dün, Gazimağusa’da misafir olarak bulunduğu evden cumartesi günü ayrıldığını ve kendisinden haber alınamadığını duyurduğu 67 yaşındaki Erkut Düvenci bulundu.
Düvenci’nin bugün Ercan Havalimanında tespit edildiği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 15:14
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