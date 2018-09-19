Polisiye Olaylar… Mevlevi’de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

GÜVENLİK KAMERASINI DEVRE DIŞI BIRAKIP 486 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALDILAR

ERCAN’DAN 129 BİN EURO’YLA ERCAN’DAN ÇIKMAK İSTEYEN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI



Polis dün Mevlevi’de iki kişiyi uyuşturucu suçundan tutukladı.



Polis basın bültenine göre Mevlevi’de dün çöplük bölgesinde, M.S.(E-30) ve Y.D.’nin (E-32) bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç sigara izmariti ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört parça kağıt bulunarak emare alındı.



M.S ve Y.D. tutuklandı.



OTELİN DEPOSUNDAN KABLO ÇALINDI



Alsancak'ta faaliyet gösteren Merit Royal Otel’in malzeme deposundan, güvenlik kamerası hasara uğratılarak, çeşitli ebatlarda 486 metre elektrik kablosu çalındı.



Olayda zanlı görülen M.A.(E-51) tutuklandı.



MÜSTAHTEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



Gazimağusa'da faaliyet gösteren Petek Pastanesi’nde çalışan K.E.G.’nin (E-50), diğer şubelere götürmek üzere işletmeden aldığı gıda, şarküteri ürünleri ve demirbaş eşyalarını ilgili yerlere teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.



Ağustos 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasında işlenen suçla ilgili söz konusu şahıs tutuklandı.



129 BİN EURO’YLA ERCAN’DAN ÇIKMAK İSTEDİ



Ercan Havalimanı’nda dün E.G.(E-46), Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, 129 bin 300 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. E.G. hakkında yasal işlem başlatıldı



18 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP



Çayırova’da sakin Veysel Çoşkun’un (E-18) önceki gün sabah evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.