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Polisiye Olaylar… Mevlevi’de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

GÜVENLİK KAMERASINI DEVRE DIŞI BIRAKIP 486 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALDILAR

Polisiye Olaylar… Mevlevi’de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

GÜVENLİK KAMERASINI DEVRE DIŞI BIRAKIP 486 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALDILAR

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Polisiye Olaylar… Mevlevi’de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

GÜVENLİK KAMERASINI DEVRE DIŞI BIRAKIP 486 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALDILAR

ERCAN’DAN 129 BİN EURO’YLA ERCAN’DAN ÇIKMAK İSTEYEN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis dün Mevlevi’de iki kişiyi uyuşturucu suçundan tutukladı.

Polis basın bültenine göre Mevlevi’de dün çöplük bölgesinde, M.S.(E-30) ve Y.D.’nin (E-32) bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç sigara izmariti ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört parça kağıt bulunarak emare alındı. 

M.S ve Y.D. tutuklandı.

OTELİN DEPOSUNDAN KABLO ÇALINDI

Alsancak'ta faaliyet gösteren Merit Royal Otel’in malzeme deposundan,  güvenlik kamerası hasara uğratılarak, çeşitli ebatlarda 486 metre elektrik kablosu çalındı.

Olayda zanlı görülen M.A.(E-51) tutuklandı.

MÜSTAHTEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Petek Pastanesi’nde çalışan K.E.G.’nin (E-50), diğer şubelere götürmek üzere işletmeden aldığı gıda, şarküteri ürünleri ve demirbaş eşyalarını ilgili yerlere teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. 

Ağustos 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasında işlenen suçla ilgili söz konusu şahıs tutuklandı.

129 BİN EURO’YLA ERCAN’DAN ÇIKMAK İSTEDİ

Ercan Havalimanı’nda dün E.G.(E-46), Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, 129 bin 300 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.  E.G. hakkında yasal işlem başlatıldı

18 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP

Çayırova’da sakin Veysel Çoşkun’un (E-18) önceki gün sabah evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Son Güncelleme: 19.09.2018 12:19
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