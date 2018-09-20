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Polisiye Olaylar... İş Kazasından 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Polisiye Olaylar... İş Kazasından 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

20 Eylül 2018 Perşembe 07:08
Polisiye Olaylar... İş Kazasından 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

3 EYLÜL’DE İSKELE’DE GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASINDA AĞIR YARALANAN BANGALDEŞLİ RAFIQUL İSLAM, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE DÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

BU SABAH 04.00’TE BİR İNŞAATTAN DEMİR ÇALAN İKİ KİŞİ POLİSE YAKALANDI

KERMİYA’DAKİ BİR EVE GİRMEK İÇİN MUTFAK KAPISINI ZORLAYAN KİŞİ, EV SAHİBİNİN FARK EDİP POLİSİ ARAMASI SONUCU SUÇÜSTÜ TUTUKLANDI

İskele’de 3 Eylül’de iş kazası geçiren Bangaldeş uyruklu Rafıqul İslam (E-37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Polis basın bültenine göre, İslam, İskele’de Zong Zai Sitesi’nde inşaatı devam eden binanın birinci kat balkonuna tankerden su aktarmak için hortum çektiği sırada dengesini kaybederek 3.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Rafıqul İslam’ın dün saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.


SU ISITICISINI ÇALDILAR
Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi’nde Naim Kardana’ya ait evin doğu kısmındaki boş alanda muhafaza edilen su ısıtıcısını çaldığı tespit edilen iki kişiden biri tutuklandı, öteki aranıyor.
Polis, dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, su ısıtıcısının E.T.(E-23) ve H.A.(E-22) tarafından çalındığının tespit edildiğini, E.T.’nin tutuklandığını, H.A.’nın ise arandığını belirtti.


EMANET PARAYI ÇALMAKTAN ARANAN KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da geçen yıl içinde arkadaşı tarafından TL’ye çevirmesi için kendisine verilen 7 bin sterlin nakit parayı çalan T.Y.E. (E-44) tutuklandı.


İNŞAATTAN DEMİR ÇALAN İKİ KİŞİ POLİSE YAKALANDI
Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesindeki bir inşaattan bu sabaha doğru demir çalarak araca yüklemeye çalışan iki kişi polis tarafından yakalandı.


Polis basın bültenine göre olay, bugün 04.00’te meydana geldi. Dumlupınar bölgesinde Can Demir Sokak’ta yapımı devam eden Mehmetçik Development’e ait inşaatta bulunan etriye demirleri çalarak araca yükleyen A.D.(E-24) ve A.K.(E-20) polisi fark etmeleri üzerine kaçtıkları sırada polis tarafından yakalanıp tutuklandı.


MUTFAK KAPISINI ZORLARKEN SUÇÜSTÜ
Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde dün akşam 22.00 sıralarında Şule Özerk’e ait eve girmek için mutfak kapısını zorlayan bir kişi, ev sahibi tarafından fark edilerek çağrılan polis ekibi tarafından suçüstü yakalandı.
Polis, tutuklanan kişinin adını J.S.G. (E-29) olarak açıkladı.

Son Güncelleme: 20.09.2018 10:15
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