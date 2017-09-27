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27 Eylül 2017 Çarşamba 12:18

Polisiye Olaylar…

Çatalköy’de 32 yaşındaki Serdar Zeyin isimli kişi, bugün saat 04.00 sıralarında ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polisiye Olaylar…
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ÇATALKÖY’DE ANİ ÖLÜM… 32 YAŞINDAKİ ZEYİN HAYATINI KAYBETTİ

 Çatalköy’de 32 yaşındaki Serdar Zeyin isimli kişi, bugün saat 04.00 sıralarında ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre evinde aniden rahatsızlanan Zeyin, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildi.

Zeyin, buradaki ilk yardım tedavisinin ardından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Zeyin’in ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılarak doku örnekleri alındı. Soruşturma sürüyor.

ERCAN’DA UYUŞTURUCU

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.D.B’ye  (E-27) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada,  tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. M.D.B tutuklandı.

SOYGUN  

Ercan Havalimanı’nda, daha önceden aralarında sorun bulunan iki erkek şahıs, yolcu geliş kapısı önünde beklemekte olan Muhammad Akram’ın yanına gelerek kendisinden para istedikten sonra, birisi kendisini sıkıştırarak cebindeki bin 600 Euro nakit parayı zorla aldı. Diğer şahıs ise Akram’ı iterek düşürdükten sonra olay yerinden kaçtılar. Meselede zanlı olarak görülen I.A. (E-27) tutuklandı, diğer şahıs aranıyor.

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET 

Ercan Havalimanı’nda, A.C.(E-40), Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, 20 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİMAĞUSA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 


Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam 19.00-23.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulübünde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde,, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu kontrol edilen  350  araçtan  suç işlediği tespit edilen  104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Araçlardan birinde yapılan aramada, “tecavüzkar alet” olan ahşap sopa bulundu., araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

YANGIN

Güneşköy'de Zafer Tutkulu'ya ait narenciye bahçesinde henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangında  9 selvi ağacı, 3  kelepçeli boru tamamen, 18  narenciye fidanı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.


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