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12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:27

Polisiye Olaylar

Lefkoşa’da sakin Filiz Oymen’den Pazar gecesinden beri haber alınamadığı bildirildi.

Polisiye Olaylar
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Lefkoşa’da sakin Filiz Oymen’den Pazar gecesinden beri haber alınamadığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki Oymen, 9 Temmuz tarihinde, saat 21:00 sıralarında ikametgahından ayrıldı ve geri dönmedi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da dün gece polis tarafından şüpheli görülen M.F.Ö  (E-22) üzerinde yapılan aramada “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan  M.İ.B.(E-24) tutuklandı.

DÜKKANI AÇAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin açılmasıyla ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde S.Y. (E-40) ve A.E.’nin (E-17) tutuklandığı açıklandı.

Soruşturma sürüyor.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE YANGIN

Yeniboğaziçi Bedi's Piknik alanının 200 metre kuzey batısında bulunan toprak yol kenarında dün henüz tespit edilmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak çıkan yangın sonucu bin 250 metre karelik alan içerisinde bulunan 2 çam fidanı ve 10 akasya ağacı tamamen, 10 akasya ağacı ise kısmen yandı.

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