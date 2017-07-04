Polisiye Olaylar...

LEFKE’DE 1 KİŞİ PANSİYON ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

3 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI VE 1 KİŞİ TARTIŞTIĞI KİŞİYİ YUMRUKLAYARAK BURNUNU KIRDI

Dilaver Kinyok (E-79) Lefke’de kaldığı pansiyon odasında ölü olarak bulundu.

Polisin dün 15:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili bugün yaptığı açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Güzelyurt, Girne ve Dikmen’de dün uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta üzerinde yapılan aramada 30 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan C.T. B.(E-20) tutuklandı.

Dün saat 17:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkametgahında yapılan aramada, saksı içerisine ekili vaziyette toplam beş kök hintkeneviri bulunan S.T.(E-31) de tutuklandı. Girne’de dün 14:30-14:50 saatleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dikmen’de ise evinde yapılan aramada yaklaşık 45 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olan bir ucu yanık sigara ve uyuşturucu madde içeren 9 adet hap ile yaklaşık yarım gram ağırlığında ezik hap parçaları bulunan M.Ü.(E-23) tutuklandı. Dün 20:30-21:20 saatleri arasında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VAHİM ZARAR...

Gönyeli’de aracının aküsünü kendisine vermediği gerekçesi ile tartıştığı Ahmet Şenoğlu’nun yüzüne yumruk vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olan O.E. (E-46) tutuklandı.

Dün saat 21:30 sıralarında, Gönyeli’de Batık Saray Sokak üzerinde yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.