Polisiye Olaylar… Güzelyurt’ta Kayıtsız Müteahhitlik Yapan Kişiye Yasal İşlem...

Güzelyurt’ta, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve İnşaat Encümenliği’ne müteahhitlik kaydı olmadığı halde prefabrik ev yapma konusunda müşterileri ile sözleşme yaparak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 2016 ve 2017 yılları içerisinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Dream House Ltd. isimli işyeri direktörü V.S’nin (E-32), Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve İnşaat Encümenliği’ne müteahhitlik kaydı olmadığı halde prefabrik ev yapma hususunda müşterileri ile sözleşme yaparak yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitleri kayıt ve denetim yasasına aykırı harekette bulunup, Eftade Altunbilek’den 50.000 TL, Selahaddin Çello’dan 110.000 TL ve Bahar Selden’den ise 56.500 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İSKELE’DE 1 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İskele’de dün saat 18.30 sıralarında, Makenzi Halk Plajı’nda, denizde yüzdüğü esnada ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren Zakria Khalaf Moham Hussein (E-21), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

Polis açıklamasına göre Hussein, olay mahallinde bulunanlar tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip kontrol altına alındı.

4 BÖLGEDE HUZUR OPERASYONU…

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında, dün, asayiş ve trafik operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler ile alkollü içki satışı yapılan iş yerleri kontrol edildi.

Kontroller kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, bin 273 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen toplam 232 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

