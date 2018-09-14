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Polisiye Olaylar… Güzelyurt’ta Bir Ev Kundaklandı

Polisiye Olaylar… Güzelyurt’ta Bir Ev Kundaklandı

14 Eylül 2018 Cuma 11:20
Polisiye Olaylar… Güzelyurt’ta Bir Ev Kundaklandı

GİRNE’DE BİR ARABAYA KASTİ HASAR VERİLDİ

Güzelyurt’ta bugünün ilk saatlerinde Kader Kardağ’ın evi, yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, Şht. Alpay Başaran Sokak’taki evin giriş kapısı önüne yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında,  kapı ve elektrik tesisatı kısmen yanarak hasar görürken, koridor ve odalar islenmek suretiyle hasara uğradı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen K.B.(E-41) tutuklandı.

ARABAYA KASTİ HASAR         

Girne’de E.B. (E-39), bir iş yerinin araç park alanı içerisinde park halinde bulunan Nailia Mamedova’ya ait salon aracın iki ön lastiğini delici bir alet ile delmek suretiyle hasara uğrattığı için tutuklandı.

Kasti hasar olayı 29 Ağustos’ta meydana gelmiş ve polis soruşturma başlatmıştı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU TASARRUFU
 

Ercan Havalimanı’nda, KKTC'ye giriş yapan M.B.’nin (E-34) üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da A.M.S.B.A.A’nın (E-20) kalmakta olduğu ikametgahta polisin yaptığı aramada da, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki metal öğütücü  bulunarak emare alındı.

Zanlı tutuklandı.

RESTORAN HIRSIZLIĞINA 4 TUTUKLAMA

Lefkoşa Ortaköy’de Çağdaş Restaurant’ın camlarının karılarak kasa içerisinden 600 TL nakit para ve 15 çek yaprağı çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen  geniş çaplı soruşturmada, O.C.(E-21), A.C.(E-19), M.S.A.A.I.(E-20) ve H.M.(E-21) tespit edilerek tutuklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU VE SİLAH TAŞIMA

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma neticesinde E.G.(E-25) ile A.A.(E-21), V.K.(E-26) ve O.B.G’den .(E-21) oluşan grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında  E.G.(E-27) kavga eden arkadaşlarının ayrılmasını sağlamak amacıyla aracının bagaj kısmında muhafaza ettiği av tüfeğini korkutmak maksadıyla kavga eden şahısların üzerlerine çevirmek suretiyle kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 
KANUNSUZ AVLANMA

Kuruova’da, dün sabah Elisi mevkiinde, H.D. (E-59) ve G.D.’nin (K-46), file ve ses bandı kullanmak suretiyle toplam 116 pulya kuşunu kanunsuz olarak avladıkları tespit edildi.

Adı geçen 3 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme: 14.09.2018 14:36
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