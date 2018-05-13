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Polisiye Olaylar... Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan Ülkeye Giriş Yapan İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

YEŞİLKÖY'DE BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ SAMANLAR YANDI

Polisiye Olaylar... Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan Ülkeye Giriş Yapan İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

YEŞİLKÖY'DE BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ SAMANLAR YANDI

13 Mayıs 2018 Pazar 11:27
Polisiye Olaylar... Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan Ülkeye Giriş Yapan İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

YEŞİLKÖY'DE BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ SAMANLAR YANDI
İSKELE’DE ASAYİŞ VE HUZUR OPERASYONU… ÜÇ KİŞİYE YASAL İŞLEM, 18 SÜRÜCÜYE CEZA
 KKTC’ye Gazimağusa Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapan iki kişi uyuşturucudan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, N.G. (E-36) ve Ç.Ö.’nün (E-29) bulunduğu araçta polisin yaptığı aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında Hint keneviri, 27 gram ağırlığında kokain, 975 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu ve Hint keneviri ile sentetik cannabinoid türü kırıntı barındırdığına inanılan madde bulundu. Söz konusu kişiler tutuklandı.
YEŞİLKÖY’DE SAMAN YANGINI
Yeşilköy'deki bir evin bahçesinde bulunan vigo samanları yandı. 
Polisin verdiği bilgiye göre, dün akşam Ramazan Aşçı’ya ait evin avlusunda torbalanarak yığın halinde bulunan vigo samanları, tespit edilemeyen sebepten dolayı alevlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 50 torba vigo samanı yandı.
GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM

Gazimağusa’da 25 yaşındaki Mustafa Akif Güripek, evinde yaşamına son verdi. Polis olayın dün olduğunu açıkladı.

KARAAHMET’İN ÖLÜM SEBEBİ “MEVCUT KALP HASTALIĞI”
Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü Ziyamet köyünde hayatını kaybeden Havva Karaahmet’e (K-64) yapılan otopside, Karaahmet’in ölüm sebebi “mevcut kalp hastalığı” olarak belirlendi.
DENİZHAN KAYIP
Girne'de sakin Mesut Denizhan’ın (E-31) geçtiğimiz Çarşamba günü evinden ayrıldığı ve halen dönmediği bildirildi.
İSKELE’DE ASAYİŞ VE HUZUR OPERASYONU
Polis, dün akşam İskele’de asayiş ve huzur operasyonu yaptı. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafikte 214 araç kontrol edildi, 18 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
PolisOlayları
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