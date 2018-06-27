Polisiye Olaylar…



Alsancak’ta bugün saat 03.30 sıralarında Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Sabit Gaziyev (E) Kofali Sitesi’nin havuzunda ölü bulundu.



Polis Basın Bülteni’ne göre, ceset üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp izine rastlanmadı.



LEFKOŞA VE GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA



Lefkoşa ve Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.



Lefkoşa’da dün akşam M.R.B’nin.(E-22) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, aramanın yapıldığı sırada misafir olarak gelen O.J.S.A’nın.(E-24) polisleri görmesi üzerine tasarrufuna bulunan yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın balkonundan aşağıya attığı tespit edildi.



O.J.S.A’nın olay mahalline geldiği araçta beklemekte olan M.A’nın.(K-21) tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



Yürütülen ileri soruşturmada O.J.S.A. ve M.A’nın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Olayla ilgili şahıslar tutuklandı.



Güzelyurt’ta ise polisin üzerine doğru yürüdüğünü fark eden H.H’nin.(E-36), tasarrufunda bulunan yaklaşık 100 mlgr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi. H.H. tutuklandı.



11 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP



Çatalköy’de dün saat 18.00’de ailesinin bilgisi dışında evden ayrılan Phoebe Collorick’in (K-11) kayıp olduğu bildirildi.



ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



İskele Polis Müdürlüğü’nün, sorumluluk sahasında, düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda bölgede faaliyet gösteren bet ofisi ve kumarhanelerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmezken, trafik denetimlerinde 150 araç sürücüsünden 11’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

