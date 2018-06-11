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Polisiye Olaylar…

Gazimağusa’da  dün “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin sigortadan para almak amacıyla kundaklanmasını sağlayan iş yeri işletmecisi A.T. (E-49) tutuklandı; AT’nin direktifiyle yangını çıkaran diğer zanlı ise aranıyor. 

Polisiye Olaylar…

Gazimağusa’da  dün “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin sigortadan para almak amacıyla kundaklanmasını sağlayan iş yeri işletmecisi A.T. (E-49) tutuklandı; AT’nin direktifiyle yangını çıkaran diğer zanlı ise aranıyor. 

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:24
Polisiye Olaylar…


 Gazimağusa’da  dün “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin sigortadan para almak amacıyla kundaklanmasını sağlayan iş yeri işletmecisi A.T. (E-49) tutuklandı; AT’nin direktifiyle yangını çıkaran diğer zanlı ise aranıyor. 
Polis’ten yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada  A.T  başka bir sahsa Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerini yakıcı madde döküp ateşe vermesi için direktif verdi.


İş yerinin bitişiğinde bulunan ve “Yogo Hamy”, “Loft Estate” ve  “Gülseren Shop” isimli iş yerlerine de sirayet eden yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.


PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET


M.A. (E-35) tasarrufundaki 17 250 Euro ve 7000 ABD Dolar nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

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Polis’ten yapılan açıklamaya göre dün  saat 18.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGIN ÇIKARMA


Yedikonuk’ta dün tedbirsizlik sonucu yangın çıkaran F.K.(K-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre,  saat 15:00 sıralarında F.K içtiği sigaranın izmaritini söndürmeden ikametgahının bahçesine atması sonucunda bahçede bulunan kuru otlar alev aldı. 


İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde 1 adet hurma ağacı ve ikametgahın bitişiğinde bulunan Raif Özmuhtar’a ait prefabrik garajın plastik lambrileri yandı. Soruşturma devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 15:12
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