Polisiye Olaylar...

MAĞUSA’DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN VE BİTİŞİKTEKİ BİNALARA SIÇRAYAN YANGINDAN 4 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU…2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da bu sabaha yakın bir iş yerinde çıkan ve bitişikteki binalara da sıçrayan yangın 4 iş yerinde maddi hasara neden oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabah saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yeri içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinin bitişiğinde bulunan “Yogo Hamy”, “Loft Estate” ve “Gülseren Shop” isimli işyerlerine sıçran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

“Berlin Bar Cafe Nargile”deki restoran malzemeleri tamamen, “Yogo Hamy” isimli iş yerindeki malzemeler kısmen yandı. “Gülseren Shop”’un ön giriş kapısı, “Loft Estate” isimli iş yerinin de tabelası yanarak zarar gördü.

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU…2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan polis dün Lefkoşa’da şüpheli gördüğü 23 yaşındaki M.İ.’nin (E) arabasında yaptığı aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Hem sürücü M.İ. hem de araçta yolcu olarak bulunan M.F.K. (E-23) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.