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Eski eşinin aracına zarar verdi
ESKİ EŞİNİN ARACINA ZARAR VERDİ
Temizliğe gittiği evden para çaldı
TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVDEN PARA ÇALDI
İki adet cep telefonu ile 1700 TL parayı çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Sahte kimlikle yakalandı
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
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Polisiye Olaylar..

Girne Turizm Limanı’ndan sahte nüfus cüzdanı ile 5 Ağustos 2016’ tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen E.D. (E-32) tutuklandı.

Polisiye Olaylar..

Girne Turizm Limanı’ndan sahte nüfus cüzdanı ile 5 Ağustos 2016’ tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen E.D. (E-32) tutuklandı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:03
Polisiye Olaylar..


Girne Turizm Limanı’ndan sahte nüfus cüzdanı ile 5 Ağustos 2016’ tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen E.D. (E-32) tutuklandı.

Bu arada, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin sınav salonunda M.O. (E-24), üniversitede öğrenci olan H.C.Y.’nin (E-22) kimliğini sahteleyerek sınav görevlisine gösterip, tedavüle sürerek kendisini H.C.Y. olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründü. Her iki şahıs da tutuklandı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da şüpheli görülen N. D. N.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. N.D.N. tutuklandı

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ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYAN KİŞİ 7, 5 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

Girne’de müstahdemi olduğu telefon satış mağzasından 7 Kasım 2010 tarihinde iki adet cep telefonu ve bin 700 TL para çalan A.A. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de ise G.M.K. (K-47) temizlik işleri için gittiği ikametgahın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çaldığı için tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da K.B.(E-35), Ortaköy’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan Perihan Büyükoğlu’na ait aracın ön ve arka fren hortumlarını, motor kayışını kesip hasara uğrattıktan sonra aracın motor havalandırma hortumunu almak suretiyle çaldı. K.B tutuklandı.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 13:51
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