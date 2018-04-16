Polisiye Olaylar

HİKMET ERSOY’UN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Hamitköy’de dün paintball alanında bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hikmet Ersoy’un (E-38) ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ersoy’un ölüm sebebi, bugün yapılan otopside belirlendi.



GELİNİYLE TARTIŞTI, 2,5 AYLIK TORUNUNU YERE FIRLATTI



Lefkoşa’da dün A.A. (K-45), ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı gelini O.M’nin kucağında bulunan oğlu Shatlyk Gurbanovu’yu (E-2.5 aylık) alıp yere atmak suretiyle kafatası kemiğinin kırılmasına sebep oldu.



Shatlyk Gurbanovu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı. A.A. tutuklandı





