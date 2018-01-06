Polisiye Olaylar !

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.01.2018 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Görneç köyünde sakin Mehmet İBİŞ (E-74) ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

05.01.2018 tarihinde, Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapan H.C.G.(E-27)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.