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Polisiye Olaylar !

Polisiye Olaylar !

26 Aralık 2017 Salı 15:51
Polisiye Olaylar !
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU     
      25.12.2017 tarihinde, 13:50 - 14:30 saatleri arasında, Taşkınköy’de, K.S.A. (E-27) ve C.P.O.(E-26)’nun kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada “sentetik cannabinoid”  türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 0.5 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış, olup, soruşturma devam etmektedir.        
 
DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK  

     25-26.12.2017 tarihleri arasında, Gazimağuda’da faaliyet gösteren “Com Tur” isimli iş yeri açılarak içeriye girilmiş ve kasa içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 60TL bozuk para, “İdeal Market” isimli iş yeri açılarak yaklaşık 200 TL bozuk para, “Doku Kitap Evi” isimli iş yeri açılarak 1000 TL nakit para, “ Gelibolu Market”  isimli iş yeri açılarak muhtelif markalarda 12 şişe alkollü içki, 130 paket sigara ve kasa içerisinde muhafaza edilen 100 TL bozuk para çalınmış, “Hedef Av Pazarı” isimli iş yerinin de kapısını kırarak suç işlemeye teşebbüs edildiği tespit edilmiştir.

     Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada meseleler ile bağlantısı olduğuna inanılan A. E.(E-21) ve M. R. G.(E-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

VAHİM ZARAR         
      26.12.2017 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da F.J.(E-27),  A.K. (E-20) ve E.A.(E-21),  alkollü içki tesiri altında oldukları nedeniyle restorana kendilerini almayan restoran çalışanı Cengiz ÇALIŞIR’ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişigüzel vurmak suretiyle adı edileni darp edip burnunun kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

                                                                                                                       PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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