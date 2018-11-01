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Polisiye Olaylar

GAZİMAĞUSA’DA 1 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Polisiye Olaylar

GAZİMAĞUSA’DA 1 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Polisiye Olaylar

Gazimağusa’da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, dün 23.00 sıralarında yapılan operasyon sonucunda daha önceden bir elektrik direği yanına gizlenmiş şekilde bırakılan toplam 195 adet uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan hapları almaya gelen İ.A.(E-37) suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİRA BEDELİNİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Çalıştığı Işıl Reklam adına 29 daireden topladığı 69 bin 500 Sterlinlik kira bedeli nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek, tasarrufuna geçiren H.S.(E-31) tutuklandı.

Lefkoşa’da Nisan 2017’den düne kadar yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek, kendisini muhasebeci olarak tanıtarak vergi ödemesi için iş yeri işletmecisinden toplam 5 bin 500 TL nakit para temin eden E.K.(E-28) tutuklandı.

30 Ekim’de saat 16.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada aynı kişinin 22 Ekim’de Gönyeli'de Hasan Yalkut’a kendisini halasının torunu olarak tanıtıp, arabasına benzin almak için 350 TL nakit para temin ettiği tespit edildi. 

Soruşturma sürüyor.

YANGIN

İskele’de Fatma Kırmızıyüz’e ait ikametgahta televizyonun elektrik bağlantısının kısa devre yapması sonucu perdenin alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Dün saat 12:00 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda 1 televizyon, 1 yatak ve 1 adet elbise dolabı tamamen yandı.

Soruşturma devam ediyor.

 


Son Güncelleme: 01.11.2018 16:10
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