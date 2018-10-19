Polisiye Olaylar…



ÇAYIROVA-BAFRA YOLU ÜZERİNDE HIRSIZLIK

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Çayırova-Bafra anayolu üzerinde, yapımı devam eden inşaat alanı içerisindeki, Cihan Tokpınar’a ait 44 adet teleskop inşaat direği ve 50 adet teleskop kafalı boru direği çalındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasındaki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselde zanlı olarak görülen O.Y.(E-34) tutuklandı.

LEFKOŞA’DA KAVGADA BURNU KIRILDI

Lefkoşa’da Ali Ekrem Sokak üzerinde dün Ş.O.(E-19) aralarında çıkan tartışma sonucu B.G.(E-18) ile kavga ettiği sırada, B.G.’nin burnuna yumruk vurarak burnunun kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

TABİPLER BİRLİĞİNE KAYITSIZ DOKTORLUK YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün M.Z.T.’nin (E-53) KKTC Tabipler Birliğine kayıtlı olmadan ve çalışma izinsiz olarak diş doktorluğu yaptığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken soruşturma devam ediyor.





