Polisiye olaylar!

ADAM ÖLDÜRME, KUNDAKLAMA VE KASTİ HASAR: (GELİŞME)

11.12.2017 tarihli Basın Bülteninde, ayni gün Gazimağusa’da faaliyet gösteren işletmeciliğini Cengiz Salih SOYKÖK ve Sahap EISAPOUR’ın yaptığı Big Boos isimli işyeri içerisine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılmış ve yangın sırasında iş yeri içerisinde bulunan Ali Rezay RASEKH (E-65 ) yanarak yaşamını yitirdiği, yine aynı tarihte, Gazimağusa’da, Truva Sokak içerisinde park halinde bulunan Umut AYMAN’a ait GA 025 plakalı araç tamamen, Kerim ŞENER’e ait JV 202 plakalı araç, Ertaç ERCAN’a ait ME 259 plakalı araç ile Turan EVRAN’a HK 667 ait araçlar da kısmen meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen üzerlerine yanıcı madde dökülmek suretiyle ateşlenerek hasara uğratıldığı bildirilmişti. Yürütülen soruşturmada, mesele ile ilgili olarak E.D. (E-24) ve A.D. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2014 yılı içerisinde, Girne’de İ.G. (E-27), Charles James BELL’den önceden satın almış olduğu ev ile ilgili olarak, konu dairenin vergilerini ödeyeceği yalan beyanında bulunup sahtekarlıkla 10.000 Sterlin nakit para temin etmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

6.11.2017 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa'da bulunan bir bet ofisi içerisinde B.Ö. (E-29) masa üzerinde bulunan Murat SEZER’e ait cep telefonunu çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASINA AYKIRI OLARAK İNTERNET ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OYNATMA

1- 14.12.2017 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini H.T.nin (E-41) yaptığı işyerinde yapılan aramada Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı Olarak İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar oynatan birçok bahis sitesine Finansal hizmet sağlamak suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasını mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Adı geçen ve mesele ile ilgisi görülen C.K. (E-45), M.M.G. (E-34), B.T.U. (E-25) ve E.Ü. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 14.12.2017 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini N.P. (E-38)’nin yaptığı işyerinde yapılan aramada, Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı Olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere canlı destek hizmet sağlamak suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasını mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

1- 14.12.2017 tarihinde, 14:00-16:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.



2- 14-15.12.2017 tarihleri, 22.00-05.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane, disko ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 647 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 193 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlatılmıştır.



YANGIN

14.12.2017 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Kalavaç köyünün kuzey kısmındaki ormanlık arazi içerisinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, yaklaşık 10 dönümlük ormanlık arazi içerisinde bulunan yaklaşık 150 adet çam ve servi ağacı ile maki bitki örtüsü tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



PGM – BASIN SUBAYLIĞI

