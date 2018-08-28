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Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu
GÖNYELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
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Polisiye Olaylar…

GİRNE’DE BİR EVİN YATAK ODASINDA YANGIN ÇIKTI

Polisiye Olaylar…

GİRNE’DE BİR EVİN YATAK ODASINDA YANGIN ÇIKTI

28 Ağustos 2018 Salı 09:16
Polisiye Olaylar…

GİRNE’DE BİR EVİN YATAK ODASINDA YANGIN ÇIKTI
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucu 837 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, S.A.’nın (E-28) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 100 hap bulunarak emare alındı.
S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ş.’nin (E-28) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise yine uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 737 hap daha bulundu.
Polis S.A. ve H.Ş.’yi tutukladı.
PROJEKTÖR LAMBASI YANGINA YOL AÇTI
Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Tomur Akpınar’a ait evin yatak odasında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Dün 14.30 sıralarında çıkan yangının muhtemelen yatak başlığı üzerindeki projektör lambanın aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucu çıkan yangında yatak odasındaski muhtelif eşyalar yandı.
 

Son Güncelleme: 28.08.2018 12:17
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