Polisiye Olaylar…

Gazimağusa’da polisin tehlikeli sürüşten durdurduğu araçta uyuşturucu çıktı. Soruşturma neticesinde 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Gazimağusa’da, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan A.K.M.M’nin.(E-22)’kullanımındaki araçta yapılan aramada, tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara, extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet hap ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Adı geçen şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan O.A.O.A.(E-19) ve R.M.A.E.(E-20) tutuklandı.

Mevlevi’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise, T.D.’nin (E-23) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.T.D. tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



Temmuz ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren Harbour Cafe isimli iş yerinde çalışan C.O’nun (E-33) iş yerinin mutfak bölümünden üç adet 1 litrelik kremayı, beş adet 10 kg’lık Jumbo karidesi ve 4 adet 20 kg’lık kalamarı izinsiz olarak alıp M.Ş.’ye (E-30) vermek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu iki şahıs da tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün H.C.(E-64) tasarrufunda yasal limit olan 10 bin Euro veya muadilinden fazla olan 50 bin ABD doları ile yetkili makamdan izinsiz yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.