Polisiye Olaylar...

TEPEBAŞI’NDA YEM HIRSIZLIĞI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

BARDA HIRSIZLIK… 1 TUTUKLU VAR

Tepebaşı’nda yem hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılana açıklamaya göre, Tepebaşı’nda, iş yeri çalışanı N.B.(E-21) Hüseyin Kırmızıgil’e ait yem deposundan E.S.(E-51) ile birlikte 70 torba dana-kuzu yemi çaldı.

Geçtiğimiz mayıs ve temmuz ayları arasında meydana gelen olayla ilgili N.B. ve E.S. tutuklandı.

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren “45’lik Bar”da müşteri olan E.A. (E-32) işletmeciye ait tezgahtaki el çantasını, çantadaki şarj cihazını, bankamatik kartını ve 30 TL nakit parayı çaldı.

Hırsızlık, dün sabaha yakın oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

