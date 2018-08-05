Polisiye Olaylar...

TEPEBAŞI’NDA YEM HIRSIZLIĞI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
BARDA HIRSIZLIK… 1 TUTUKLU VAR
Tepebaşı’nda yem hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılana açıklamaya göre, Tepebaşı’nda, iş yeri çalışanı N.B.(E-21) Hüseyin Kırmızıgil’e ait yem deposundan E.S.(E-51) ile birlikte 70 torba dana-kuzu yemi çaldı.
Geçtiğimiz mayıs ve temmuz ayları arasında meydana gelen olayla ilgili N.B. ve E.S. tutuklandı.
Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren “45’lik Bar”da müşteri olan E.A. (E-32) işletmeciye ait tezgahtaki el çantasını, çantadaki şarj cihazını, bankamatik kartını ve 30 TL nakit parayı çaldı.
Hırsızlık, dün sabaha yakın oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
TEPEBAŞI’NDA YEM HIRSIZLIĞI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI