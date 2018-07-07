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Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Alayköy ve İnönü'de yangın
ALAYKÖY VE İNÖNÜ'DE YANGIN
Köpeklere ateş etti tutuklandı
KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ TUTUKLANDI
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5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
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Polisiye Olaylar...

İKİ KİŞİ UYUŞTURUCU, BİR KİŞİ SARHOŞLUKTAN TUTUKLANDI

Polisiye Olaylar...

İKİ KİŞİ UYUŞTURUCU, BİR KİŞİ SARHOŞLUKTAN TUTUKLANDI

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:16
Polisiye Olaylar...


İKİ KİŞİ UYUŞTURUCU, BİR KİŞİ SARHOŞLUKTAN TUTUKLANDI

Gazimağusa’da 5 yaşındaki Esmanur Sucu, dün evinde pencereden düşerek yaralandı.
Evinde oynarken dengesini kaybederek salon penceresinden yaklaşık 1.65 m yükseklikten beton zemine düşen Sucu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.
Polis soruşturması devam ediyor.
İKİ KİŞİ UYUŞTURUCU BİR KİŞİ SARHOŞLUKTAN TUTUKLANDI
Polisin dün akşam Lavinium Sitesi’ne gerçekleştirdiği operasyonda iki kişi uyuşturucu bulundurmaktan, bir kişi de sarhoşluk ve rahatsızlık suçundan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre operasyonda, J.B.A. (E-25) ve B.T.O.’nun (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, J.B.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram, salonda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içlerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sarma sigara bulundu.
B.T.O.’nun yatak odasında ise sigara kağıdına sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Yine site içerisinde H.M.M.’nin (E-21), evinde “sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçunu” işlediği tespit edildi.
Tüm zanlılar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH, PATLAYICI MADDE TASARRUFU
Yiğitler'de toprak yol içinde dün S.D. (E-47), yönetiminde bulunan salon araç içerisinden adına kayıtlı av tüfeği ile hayvanlarına saldırdıkları gerekçesi ile başıboş köpeklere doğru iki el ateş ettiğinden hakkında yasal işlem başlatıldı.
ALAYKÖY VE İNÖNÜ’DE YANGIN
Alayköy’de yapım aşamasında olan Mantar Üretim Tesisi’nin batı kısmında dün çıkan yangında, 240 metre kare sandviç panel ve profil demirlerden oluşan yapım aşamasındaki tesis, 50 adet sandviç panel, 162 adet büyük boy balya yandı.
İşletmede iş yapan personel tarafından sandviç panel montajı yapıldığı sırada, rüzgar çıkması sonucu tesisin doğu kısmında boş alan içerisinde büyük yığın halinde bulunan balyalara spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlarının temas etmesi sonucunda meydana gelen yangın itfaiye ve Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.
Öte yandan bu sabahın erken saatlerinde İnönü köyünün yaklaşık 1 km batısında Hüsnü Bulluci'ye ait arazi içerisinde üstü çinko ile kapalı sündürmenin altında istifli şekilde bulunan 200 arpa rulo balyası ve konu sündürmenin hemen yanında kapalı oda içerisinde basılı durumda olan 17 araba samanı tespit edilemeyen bir neden sonucunda çıkan yangında yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 07.07.2018 12:38
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