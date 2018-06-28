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Polisiye Olaylar,,,

GAZİYEV’İN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Polisiye Olaylar,,,

GAZİYEV’İN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

28 Haziran 2018 Perşembe 10:54
Polisiye Olaylar,,,

GAZİYEV’İN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Alsancak’ta dün bir sitenin havuzunda ölü olarak bulunan Azerbaycan uyruklu Sabit Gaziyev’in  (E-58) ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gaziyev’in ölüm sebebi, yapılan otopsi sonucunda belirlendi.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da Kadife Sokak üzerinde 24 Haziran’da park halinde bulunan Lalahan Bağrıaçık’a ait araç içerisinden bir adet bayan çantası ve içerisinde bulunan cüzdandaki kredi kartı çalınmasıyla ilgili olarak S.F.E.M (E-34) tutuklandı

Soruşturma devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 14:24
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