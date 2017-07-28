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28 Temmuz 2017 Cuma 10:58

Polisiye Haberler

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye dün giriş yapan İ.O’ya (E-23) narkotik detektör köpeğin tepki vermesi sonucu yapılan aramada, çantasında yaklaşık 1 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilerek el konuldu.

Polisiye Haberler
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Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye dün giriş yapan İ.O’ya (E-23) narkotik detektör köpeğin tepki vermesi sonucu yapılan aramada, çantasında yaklaşık 1 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili İ.O. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Gazimağusa’da önceki gün Zorbalar Sokak’ta “Moon İnternet Cafe” adlı iş yerindeki çelik para kasasından toplam 445 TL bozuk para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada hırsızlık olayıyla ilgili olarak görülen E.Y.(E-22) tutuklandı.

HASPOLAT’TA ARAÇ MEÇHULŞAHISLARCA HASARA UĞRATILDI

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Asbuzu Yedek Parça”nın avlusunda yedek parça olarak satılmak üzere bulunan yarım araç bu sabah üzerine meçhul şahıslarca yanıcı madde dökülerek, ateşe verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Gazimağusa dün Mehmet Abdullah Sokak’ta bulunan Nurten Birsoy’a ait ikametgahın mutfağındaki su sebilinin elektrik aksamının kısa devre yapması sonucun yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucunda mutfaktaki su sebili, ahşap sürme kapı ile mutfak dolabı kapağı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜZELYURT, İSKELE VE LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da dün polis tarafından asayiş ve trafik operasyonları gerçekleştirildi.

Denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, kumarhane, pansiyon, gece kulübü, alkollü içki satışı yapılan işyerleri ile kahvehaneler kontrol edildi.

Güzelyurt’taki kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmez iken trafik denetimlerde 343 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de yapılan kontrolde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmez iken trafikte yapılan denetimlerde 180 araç kontrol edildi. Denetimlerde suç işlediği tespit edilen 21araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

Lefkoşa’daki denetimlerde de gece kulüpleri, pansiyonlar ve alkollü içki satışı yapılan yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ancak kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhanelere giriş ve bulunmaları yasak 7 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 682 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 185 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Y.Ö’nün (E-49) kullanımındaki araçta ise yetkili makamdan izinsiz av tüfeği tespit edildiğinden, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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