Polisiye Haberler

Yaşlı bakım evi ve çocuk kreşi açacağını yalanını söyleyerek Beyamudulu Hasibe Karabıyıklı’dan bin 837 Euro aldığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BİR KİŞİ YAKALANDI

ALSANCAK VE GİRNE’DE HIRSIZLIK

Lefkoşa, 20 Ağustos 17 (.): Yaşlı bakım evi ve çocuk kreşi açacağını yalanını söyleyerek Beyarmudulu Hasibe Karabıyıklı’dan bin 837 Euro aldığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, isminin baş harfleri M.S.(E-52) olan kişi, 9 Eylül 2016’da Beyarmudu'nda Hasibe Karabıyıklı’yı aradı, kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıttıktan sonra, ailesini trafik kazasında kaybettiğini ve anılarına Beyarmudu'na yaşlı bakım evi ve çocuk kreşi yaptırmak istediğini söyleyerek yüklü para aktarması için Karabıyıklı’dan bir banka hesabı açtırmasını istedi.

Zanlı daha sonra masraflarda kullanmak için Karabıyıklı’nın kendisine bin 837.50 Euro para göndermesini sağladı.

Dün Yeniboğaziçi’nde tutuklanan M.S. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

ALSANCAK’TA HIRSIZLIK

Alsancak’ta bugün saat 00.30’da isminin baş harfleri A.K. (E-26) olan kişi, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren “ Smoking House” isimli iş yerine penceresinden girerek yedi şişe bira çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

HIRSIZLIK

Girne’de isminin baş harfleri İ.K. (E-36) olan kişi, 15 Temmuz’da Park AVM’deki “Vodafone Telefon” isimli iş yerinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.