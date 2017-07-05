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05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57

Polisiye Haberler

Gazimağusa’da M.K.’nin (E-26) evinde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık iki sarma sigara, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde bulundu.

Polisiye Haberler
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GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI 

MİNARELİKÖY’DE BİR KİŞİNİN EVİNDE 5 BİN LİRALIK KAÇAK ELEKTRİK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gazimağusa’da M.K.’nin (E-26) evinde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık iki sarma sigara, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, M.K. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.Ç. (K-35) tutuklandı.

MİNARELİKÖY’DE KAÇAK ELEKTRİK

Öte yandan Minareliköy’de, A.A. (E-38) hakkında kaçak elektrik kullanmaktan yasal işlem başlatıldı.

A.A.’nın evinde yapılan kontrolde, borcundan dolayı elektrik akımı kesik olduğu halde kaçak elektrik kullanmak suretiyle 5 bin 581.13 TL tutarında akım hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

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