Polisiye Haberler…



67 YAŞINDAKİ ERKUT DÜVENCİ KAYIP



Gazimağusa’da yaşayan 67 yaşındaki Erkut Düvenci’nin cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Cumartesi 12.00 sıralarında misafir olarak bulunduğu evden ayrılan Düvenci’den bir daha haber alınamadı.

GİRNE’DE YAŞAMINA SON VEREN ŞAHSIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Girne’de Baldöken Park alanının kuzey kısmında ölü bulunan şahsın kimliği tespit edildi.

İlgili şahsın Serkan Uygun (E-43) olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

TRAFİK KAZASINA GİDEN POLİS EKİBİ UYUŞTURUCU TESPİT ETTİ

Girne’de, Şehit Orbay Durusoy Caddesi’nde dün Z.Ö.’nün (E-38) yaptığı trafik kazası üzerine olay yerine giden polis ekibinin, bahse konu şahsın hareketlerinden şüphelenmesi üzerine aracında ve çevresinde yaptığı aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.

Z.Ö. ile mesele ile ilgisi görülen H.G. (E-45) tutuklandı.



