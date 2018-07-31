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Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
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Polisiye Haberler...

GAZİMAĞUSA’DA BAŞKASINA AİT ARACI SAHTEKARLIKLA KENDİ ADINA KAYDETTİREN KİŞİ TUTUKLANDI

Polisiye Haberler...

GAZİMAĞUSA’DA BAŞKASINA AİT ARACI SAHTEKARLIKLA KENDİ ADINA KAYDETTİREN KİŞİ TUTUKLANDI

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Polisiye Haberler...

GAZİMAĞUSA’DA BAŞKASINA AİT ARACI SAHTEKARLIKLA KENDİ ADINA KAYDETTİREN KİŞİ TUTUKLANDI

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE ÇALIŞAN BİR KİŞİ, CEZAEVİ ADINA ALDIĞI AKARYAKITI TASARRUFUNA GEÇİRDİ

GİRNE’DE BİR İŞ YERİNDE İNTERNET ÜZERİNDEN KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Esentepe Plajı’nın doğusunda geçtiğimiz Pazar günü boğulma tehlikesi geçiren Tatiana Lashina (K-32), tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, Lashina yaşamını bugün 02.40’ta kaybetti. 

ARACI SAHTEKARLIKLA KENDİ ADINA KAYDETTİRDİ, TUTUKLANDI

Gazimağusa’da B.Ö.(E-28) adlı kişi, Mehmet Oduncu’ya ait aracı, devir forması düzenleyip, ilgili daireye vererek, aracı kendi adına kayıt ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay 18 Temmuz’da meydana geldi. Zanlının söz konusu aracı daha önceden kullanmak amacıyla aldığı belirtildi. 

KALKANLI’DA UYUŞTURUCU

Kalkanlı’da dün A.Ç.’nin (E-22) evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki metal öğütücü ile saksı içerisinde ekili üç kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulundu.

A.Ç. tutuklandı.

CEZAEVİNDE GÖREVLİ KİŞİ AKARYAKIT HIRSIZLIĞINDAN TUTUKLANDI

Lefkoşa’da, Merkezi Cezaevinde görevli Z.Ö. (E-54), dün bir akaryakıt istasyonundan, bidon içerisinde cezaevi adına akaryakıt alıp, söz konusu akaryakıtı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN YASADIŞI BAHİS VE KUMAR OYNAMAK

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, dün, internetteki bir bahis sitesine canlı destek ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak söz konusu iş yeri yöneticisi M.E.(E-28) tutuklandı.

 


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Son Güncelleme: 31.07.2018 15:24
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