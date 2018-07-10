Polisiye Haberler...



LEFKOŞA’DA 75 YAŞINDAKİ SARİYE YÜCEL İKAMETGAHINDA ÖLÜ BULUNDU

Lefkoşa’da sakin Sariye Yücel (K-75), ikametgahında ölü bulundu.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.30’da ikametgahı içerisinde oğlu tarafından hareketsiz halde bulunan Yücel’in, çağrılan 112 acil servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalede yaşamını yitirdiği tespit edildi.



GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU



Gazimağusa’da dün şüpheli görülen M. A.’nın (E-33) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 miligram madde bulunarak emare olarak alındı.



18.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında adı geçen kişi tutuklandı.



GEMİKONAĞI’NDA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



Gemikonağı’nda Hasan Altıntaş’a ait 2 daireyi, kendisine ait olduğunu beyan ederek dolandırmak amacıyla 2 kişiden sahtekarlıkla toplam 12 bin TL para temin eden R.Ş. (E-27) tutuklandı.



Olay 1 Temmuz tarihinde meydana geldi.



GİRNE’DE YANGIN



Öte yandan dün saat 11.15 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Hotel’in batı kısmında yapımı devam eden ahşap evlerin tavan kısmında kullanılmak için muhafaza edilen 22 balya henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yandı.



Yangın, çalışanlar ve itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.



GİRNE’DE ARAÇ YANGINI



Girne’de bu sabah saat 09.00 sıralarında, Yücel Göktaş yönetimindeki TNG 046 plakalı minibüs muhtemelen klimanın aşırı ısınması sonucu tamamen yandı.



Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.

