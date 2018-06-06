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Polisiye Haberler...

POLİSİYE HABERLER... ELEKTRİK AKIMINA TEMAS EDEN DALGIÇ YOĞUN BAKIMDA

Polisiye Haberler...

POLİSİYE HABERLER... ELEKTRİK AKIMINA TEMAS EDEN DALGIÇ YOĞUN BAKIMDA

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:57
Polisiye Haberler...

POLİSİYE HABERLER... ELEKTRİK AKIMINA TEMAS EDEN DALGIÇ YOĞUN BAKIMDA

UYUŞTURUCUDAN 5 TUTUKLU

GAZİMAĞUSA’DA KAVGA EDEN İKİ KİŞİDEN BİRİNİN BURNU KIRILDI

 Güzelyurt’ta dün, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) ait trafo merkezinde elektrik akımına temas eden Mehmet Dalgıç (E-39) ellerinden yaralandı. Dalgıç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polis bülteninde “iş kazası” başlığıyla verilen bilgiye göre, Dalgıç, dün Güzelyurt’ta trafo merkezinde yenileme çalışması yaparken elektrik akımına temas ederek ellerinden yaralandı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 5 TUTUKLAMA

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Girne’de dün D.S.(E-27) ve I.D.’nin (E-36) kalmakta oldukları pansiyon odasında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile şekline getirilmiş 2 pet şişe bulundu.

Polis, ileri soruşturmasında, meseleyle bağlantısı olduğunu tespit ettiği N.Y.G.’nin (E-24) kaldığı evde de yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Söz konusu üç kişi yanında meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.B.M.(E-27) ve V.E.A.(E-22) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ KAVGADA BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

Gazimağusa’da R.Ç.(E-25) ve M.Y.(E-52) arasındaki kavgada M.Y’nin burnu kırıldı.

Dün gece meydana gelen olayın ardından her iki kişi de tutuklandı.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 13:29
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