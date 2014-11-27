Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

“Polisin Hiçbir Yasal Dayanağı Bulunmamaktadır“

Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in dün Meclis’te yaptığı..

“Polisin Hiçbir Yasal Dayanağı Bulunmamaktadır“

Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in dün Meclis’te yaptığı..

27 Kasım 2014 Perşembe 11:41
“Polisin Hiçbir Yasal Dayanağı Bulunmamaktadır“
banner238

MAMALI: “HUKUK DEVLETİNE İNANAN HER KESİM POLİSİN PANKART AÇIKLAMASINA CİDDİ ŞEKİLDE TEPKİ KOYMALI”

Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in dün Meclis’te yaptığı “törenlerde kullanılacak pankartların günün önlem ve anlamını belirtmesine dikkat edilecek” açıklamasına, demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine inanan her kesimin ciddi bir tepki koyması gerektiğini savundu.

Mamalı, “Çünkü bu söylem, polis şiddetinin dozunun daha da artırılacağının ve Anayasal özgürlüklerin birer birer elimizden alınacağının habercisidir. Burada polis devletinin bir nevi ilanı yapılmıştır” iddiasında bulundu.

Barış Mamalı yazılı açıklamasında, Anayasa’nın, Polis Örgütü’nü, “demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yurttaşların temel haklarına saygılı olarak yasalar çerçevesinde görev yapması gereken bir kurum” olarak belirttiğini ifade ederek, bu bağlamda polisin hukuk devletinin koyduğu sınırlar içinde hareket etmesi yanında görevini yaparken insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme zorunluluğu bulunduğunu ve hiçbir koşulda bu Anayasal yükümlülüğüne aykırı hareket edemeyeceğini kaydetti.

Mamalı, insanların düşünce özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının da Anayasal koruma ve güvence altına alındığını, bu manada her yurttaşın, düşünce özgürlüğünü kullanabilmek için herhangi bir makamdan izin alma lüzumu ve zorunluluğu olmadığını ifade etti ve şunları dile getirdi:

“Toplantı veya gösteri yürüyüşü esnasında veya protesto amacıyla pankart taşımak, asmak kanunlarımızca suç teşkil etmediği için polisin bunlara fiziki yolla müdahale etmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda protesto içerikli pankartlara zorla el koyma ya da protestocuları engelleme girişiminde bulunulması halinde bizzat polisin suç işlemiş olacağı aşikardır.

Genel Müdür Vekili tarafından siyasilerin ve vekillerin önünde yapılan ‘bundan sonra açılacak pankartların PGM’nin beğenisine tabi olacağı’ açıklamaya karşı demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine inanan her kesim ciddi bir tepki koymalıdır. Çünkü bu söylem, polis şiddetinin dozunun daha da artırılacağının ve anayasal özgürlüklerin birer birer elimizden alınacağının habercisidir. Burada polis devletinin bir nevi ilanı yapılmıştır.

Tüm bu hukuki gerçekliklere rağmen PGM tarafından yapılan talihsiz açıklamanın arkasında yatan güçlerin siyasi otorite tarafından iyi etüt edilip, insan haklarına ve hukuka karşı yapılan bu meydan okumanın cevapsız bırakılmaması gerekmektedir.

Tarih bize öğretmiştir ki, zamanında frenlenmeyen demokrasi ve hukuk dışı anlayışlar gelecekte insanlık adına büyük tehlikeler ve acılar yaratmıştır.”

   

Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim