“Polisin Hiçbir Yasal Dayanağı Bulunmamaktadır“

MAMALI: “HUKUK DEVLETİNE İNANAN HER KESİM POLİSİN PANKART AÇIKLAMASINA CİDDİ ŞEKİLDE TEPKİ KOYMALI”

Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in dün Meclis’te yaptığı “törenlerde kullanılacak pankartların günün önlem ve anlamını belirtmesine dikkat edilecek” açıklamasına, demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine inanan her kesimin ciddi bir tepki koyması gerektiğini savundu.

Mamalı, “Çünkü bu söylem, polis şiddetinin dozunun daha da artırılacağının ve Anayasal özgürlüklerin birer birer elimizden alınacağının habercisidir. Burada polis devletinin bir nevi ilanı yapılmıştır” iddiasında bulundu.

Barış Mamalı yazılı açıklamasında, Anayasa’nın, Polis Örgütü’nü, “demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yurttaşların temel haklarına saygılı olarak yasalar çerçevesinde görev yapması gereken bir kurum” olarak belirttiğini ifade ederek, bu bağlamda polisin hukuk devletinin koyduğu sınırlar içinde hareket etmesi yanında görevini yaparken insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme zorunluluğu bulunduğunu ve hiçbir koşulda bu Anayasal yükümlülüğüne aykırı hareket edemeyeceğini kaydetti.

Mamalı, insanların düşünce özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının da Anayasal koruma ve güvence altına alındığını, bu manada her yurttaşın, düşünce özgürlüğünü kullanabilmek için herhangi bir makamdan izin alma lüzumu ve zorunluluğu olmadığını ifade etti ve şunları dile getirdi:

“Toplantı veya gösteri yürüyüşü esnasında veya protesto amacıyla pankart taşımak, asmak kanunlarımızca suç teşkil etmediği için polisin bunlara fiziki yolla müdahale etmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda protesto içerikli pankartlara zorla el koyma ya da protestocuları engelleme girişiminde bulunulması halinde bizzat polisin suç işlemiş olacağı aşikardır.

Genel Müdür Vekili tarafından siyasilerin ve vekillerin önünde yapılan ‘bundan sonra açılacak pankartların PGM’nin beğenisine tabi olacağı’ açıklamaya karşı demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine inanan her kesim ciddi bir tepki koymalıdır. Çünkü bu söylem, polis şiddetinin dozunun daha da artırılacağının ve anayasal özgürlüklerin birer birer elimizden alınacağının habercisidir. Burada polis devletinin bir nevi ilanı yapılmıştır.

Tüm bu hukuki gerçekliklere rağmen PGM tarafından yapılan talihsiz açıklamanın arkasında yatan güçlerin siyasi otorite tarafından iyi etüt edilip, insan haklarına ve hukuka karşı yapılan bu meydan okumanın cevapsız bırakılmaması gerekmektedir.

Tarih bize öğretmiştir ki, zamanında frenlenmeyen demokrasi ve hukuk dışı anlayışlar gelecekte insanlık adına büyük tehlikeler ve acılar yaratmıştır.”